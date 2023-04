Business news: Messico, a marzo rallenta l'inflazione, +6,85 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo, l'indice dei prezzi al consumo (Inpc) in Messico è cresciuto del 6,85 per cento su anno, il dato più basso degli ultimi 17 mesi, e dello 0,27 per cento su febbraio. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), certificando il secondo calo consecutivo mensile dell'indice, su base annua. Gli incrementi sono inferiori a quelli registrati a marzo 2022, quando l'Inpc era cresciuto del 7,45 per cento su anno e dello 0,99 per cento su mese. Per trovare un incremento annuo dell'inflazione così basso occorre rimontare ad ottobre 2021, ultimo mese in cui il dato era cresciuto meno del 7 per cento (6,2 per cento). Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali ha registrato nelle prime due settimane di marzo un incremento dell'8,09 per cento su anno, sei centesimi in meno di quanto registrato a febbraio. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è aumentato del 3,27 per cento su anno, in netto calo sul precedente 4,5 per cento. (Res)