Business news: Brasile-Paraguay, ministro Esteri Vieira incontra direttore centrale idroelettrica Itaipu

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il direttore generale della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu, Enio Verri. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota secondo cui i due hanno parlato "del calendario delle attività del bi-nazionale, comprese le prossime riunioni del Consiglio di amministrazione (Cda), scambiandosi inoltre impressioni sui progetti di infrastrutture e sviluppo regionale condotti da Itaipu". "Il ministro ha anche ringraziato il direttore della centrale per il suo sostegno per i lavori di ristrutturazione dello storico Palazzo Itamaraty di Rio de Janeiro", conclude. (Res)