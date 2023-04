Business news: America Latina, undici Paesi si impegnano in azioni comuni per contenere l'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riuniti per la prima volta mercoledì in colloquio virtuale, i presidente di undici Paesi dell'America Latina e dei Caraibi hanno gettato le basi per azioni comuni contro l'inflazione. Il gruppo ("Alleanza contro l'inflazione dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi"), nasce per iniziativa del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, e stabilisce un coordinamento tra i governi di Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, e San Vicente e Granadine. Un lavoro che si concentra innanzitutto sulla pressione che la siccità sta esercitando sui prezzi del grano, con l'obiettivo ultimo di proteggere le fasce meno abbienti delle popolazioni. (Res)