Siria: il riavvicinamento tra Riad e Teheran favorisce il rientro di Damasco nella Lega araba (4)

- Già in precedenza si era diffusa la notizia di una possibile intesa tra Riad e Damasco per la riapertura delle rispettive ambasciate, a circa dieci anni dall’interruzione delle relazioni diplomatiche. Nel quadro del progressivo riavvicinamento di Paesi arabi al regime di Assad si inserisce anche la recente visita del ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, in Egitto, la prima di un funzionario egiziano dal 2011, per trasmettere al presidente siriano il messaggio di "solidarietà" dell’omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e la sua volontà di continuare a impegnarsi a sostegno dei siriani dopo il devastante terremoto dello scorso 6 febbraio. Lo stesso Shoukry, durante l’incontro con Assad, aveva definito il rapporto tra Egitto e Siria come “un pilastro fondamentale nella difesa dei Paesi arabi”. Da parte sua, Assad aveva ringraziato Il Cairo per il sostegno mostrato a Damasco dopo il terremoto. (segue) (Res)