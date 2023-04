Siria: il riavvicinamento tra Riad e Teheran favorisce il rientro di Damasco nella Lega araba (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Tunisia ha recentemente espresso la volontà di ripristinare le relazioni diplomatiche con la Siria, con il presidente tunisino, Kais Saied, che ha dato istruzioni per avviare la nomina di un nuovo ambasciatore a Damasco. Le relazioni sono interrotte dal 2012, anno in cui il governo di Tunisi aveva espulso l'ambasciatore siriano per protestare contro la sanguinosa repressione attuata dal regime di Assad contro i suoi oppositori all'inizio della guerra civile. Nel 2015 la Tunisia aveva giù compiuto un passo verso il ripristino delle relazioni diplomatiche nominando un rappresentante consolare presso a Damasco per "monitorare" la situazione dei tunisini in Siria. (segue) (Res)