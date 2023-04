Casa: i romani ristrutturano e non costruiscono, la transizione ecologica è difficile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed infatti sembrano essere i costi elevati e i tempi stretti, il vero limite del progetto casa "green" per i romani. "Non vedo possibile trasformare tutto il tessuto immobiliare romano entro un breve lasso di tempo - ha concluso Panci -. Passare dalla classe energetica G alla classe energetica E, secondo la bozza dell'Ue entro il 2030, significa intervenire su impiantistica ed infissi con costi non accessibili a tutti soprattutto non in un lasso di tempo breve". Ecco perché si spera che la norma sia accompagnata da incentivi ma, come suggerito dal presidente dell'ordine degli architetti di Roma, "tali incentivi è utile che siano sempre meno vincolati alla tipologia di interventi e sempre più alla progettazione". (Rer)