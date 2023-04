Caucaso: Cirielli a “Nova”, regione è strategica dove c’è grande voglia di Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli nelle tre tappe del tour ha avuto incontri ai massimi livelli politici. “In Azerbaigian ho ricevuto una straordinaria accoglienza e, fra gli altri, ho avuto modo di incontrare il presidente Ilham Aliyev”, ha detto il viceministro. “Abbiamo ottimi scambi commerciali con tutti, in particolare con l’Azerbaigian di cui siamo il primo partner commerciale, primo cliente ed è l’unico Paese che ha una forza economica con grandi prospettive di sostegno a tutta l’area”, ha detto il viceministro. “Il dibattito in Azerbaigian e Armenia è dominato dalla questione del conflitto ma ho notato, nonostante una tensione durata trent’anni, che gli azerbaigiani sono molto disponibili a fare la pace”, ha detto Cirielli, un punto su cui il viceministro ha detto di trovare un punto d’incontro con la leadership armena guidata dal primo ministro Nikol Pashinyan. “La leadership attuale è molto interessata alla pace. Ci sono state delle elezioni dopo la guerra del 2020 che hanno visto il premier vincere ampiamente, a dimostrazione che il popolo armeno vuole la pace”, ha detto Cirielli. Entrambi i Paesi, ha aggiunto, “chiedono una mediazione da parte nostra per trovare una pace onorevole per entrambe le parti e noi cerchiamo di dare loro una mano”. (segue) (Res)