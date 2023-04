Caucaso: Cirielli a “Nova”, regione è strategica dove c’è grande voglia di Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terza tappa del tour è stata Tbilisi, capitale della Georgia, paese che “andando d’accordo sia con l’Armenia che con l’Azerbaigian svolge, quindi, un ruolo di mediazione”. “La Georgia ha una grande funzione logistica per l’Europa e l’Italia: si affaccia sul Mar Nero e non è in guerra con Armenia e Azerbaigian, tramite questo Paese gli altri due Stati del Caucaso hanno un contatto verso l’Europa”, ha detto Cirielli che poi ha fornito uno spaccato della situazione in Georgia. “La Georgia ha due regioni occupate dalla Russia e sono molto spaventati dalla Russia. Per questo motivo vorrebbero entrare quanto prima nell’Unione europea e nella Nato – ma soprattutto nell’Ue – e chiedono l’aiuto dell’Italia per ottenere lo status di candidato all’adesione. Chiedono che l’Italia li sostenga in quest’iniziativa e noi lo facciamo di cuore”, ha detto il viceministro. (segue) (Res)