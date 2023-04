Business news: Brasile, a marzo immatricolazioni auto +53 per cento su mese e +35,5 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle immatricolazioni di veicoli nuovi a marzo 2023 ha raggiunto le 198.900 unità, in un crescita del 53 per cento rispetto al mese precedente e del 35,5 per cento allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave). Il primo trimestre dell'anno si chiude con 471.600 immatricolazioni, per un aumento del 16,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati della Fenabrave riguardano automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli, e mezzi di soccorso stradale. (Res)