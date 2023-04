© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Cile registrerà una contrazione dello 0,7 per cento nel 2023, dopo una crescita del 2,4 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso dell'2,1 per cento nel 2024. Lo scrive la Banca Mondiale, nel rapporto "Il potenziale dell'integrazione, opportunità in una economia globale in cambiamento". La tendenza al rallentamento è registrata per l'intera regione. (Res)