Business news: Cile, Banca centrale rivede al rialzo stima di crescita per il 2023

- La Banca centrale del Cile ha corretto al rialzo la stima di crescita per il 2023, portandola a una finestra tra -0,5 e +0,5 per cento, rispetto alla finestra tra -1,75 e -0,75 per cento stimata a dicembre. Ridotte invece le previsioni di crescita per il 2024. Rispetto alla forbice tra il 2 e 3 per cento stimata a dicembre l’istituto finanziario parla ora di una crescita tra l’1 e il 2 per cento. Per il 2025 si prevede che l’economia crescerà tra il 2 e il 3 per cento. Secondo stime della Banca mondiale diffuse ieri l'economia del Cile registrerà una contrazione dello 0,7 per cento nel 2023, dopo una crescita del 2,4 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso dell'2,1 per cento nel 2024. (Res)