Serbia: ministro Esteri Dacic inizia visita in Asia centrale

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha iniziato la sua visita in Asia centrale, durante la quale visiterà il Kirghizistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan. E' la prima visita del capo della diplomazia di Belgrado nella regione dopo diversi decenni. "Questa è la prima visita nella storia del ministro degli Esteri della Serbia in Kirghizistan", ha detto il ministro Dacic a Biskek, capitale del Paese, dopo colloqui con i massimi rappresentanti dello Stato. "Voglio sottolineare che le loro posizioni sono ancora molto ferme e mi hanno confermato che non riconosceranno mai l'indipendenza del Kosovo", ha aggiunto il ministro degli Esteri serbo. Dacic ha aggiunto che c'è bisogno di istituire una commissione economica mista, dal momento che l'attuale scambio commerciale tra i Paesi è modesto. (Seb)