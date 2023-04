Siria: il riavvicinamento tra Riad e Teheran favorisce il rientro di Damasco nella Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la recente intesa tra Iran e Arabia Saudita, mediata dalla Cina, la Siria è più vicina che mai al ripristino dei rapporti diplomatici con molti attori nella regione, dopo oltre dieci anni di gelo diplomatico. In Siria, cartina di tornasole degli equilibri regionali, l’accordo potrebbe dunque favorire la riconquista da parte del presidente Bashar al Assad del suo posto all’interno dell’ordine politico arabo, senza però minare i legami storici e strategici con la Repubblica islamica dell’Iran. In questo contesto, si inseriscono le diverse voci circolanti circa il possibile reintegro della Siria, guidata dal presidente Bashar al Assad, nella Lega degli Stati arabi, dopo la sua espulsione nel 2011 in occasione dello scoppio della guerra civile. In vista del prossimo vertice della Lega araba a Riad, previsto il 19 maggio, sono infatti in corso alcune consultazioni per il reintegro di Damasco all’interno del consesso dei 22 Stati arabi, decisione che segnerebbe un cambiamento nell’approccio regionale nei confronti del conflitto siriano. (segue) (Res)