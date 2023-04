Aerospazio: l’Africa in rampa di lancio, tutti i programmi avviati nel continente nero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un rapporto del centro di monitoraggio nigeriano “Space in Africa”, nel 2021 l’economia spaziale africana valeva circa 19,5 miliardi di dollari, una stima in crescita e che secondo gli esperti potrebbe lievitare fino a oltre 22,6 miliardi entro il 2026. Nel complesso l’industria aerospaziale africana impiega circa 20 mila persone in tutto il continente e può contare su almeno 272 società del settore economico New Space attive nella democratizzazione dello spazio: secondo i relatori, si tratta di aziende domiciliate in 31 Stati africani che hanno saputo dar prova di innovazione nelle tecnologie spaziali, applicate ad ambiti che vanno dalla medicina ai trasporti, ai servizi di comunicazione satellitare. Complessivamente, i Paesi africani interessati allo spazio hanno stanziato un totale di 534,9 milioni di dollari per il funzionamento dei rispettivi programmi spaziali nel 2022, un bilancio in aumento rispetto ai 523,2 milioni di dollari destinati l’anno precedente e che conferma un interesse crescente per un’ampia gamma di ambiti in un settore molto frequentato e fortemente competitivo. Ad oggi, in Africa almeno 52 satelliti sono stati lanciati da un totale di 16 Paesi, ed altri 125 sono in fase di sviluppo da parte di 23 Paesi del continente, per un lancio previsto prima del 2025. (Res)