Mobilità: per sostituire il motore endotermico la parola d'ordine è "diversificare", le varie soluzioni tra auto elettriche e treni a idrogeno (3)

- I limiti delle batterie spiega che non consentono all'elettrico a batteria di essere la soluzione unica, spiega il professor Coppola "sono innanzitutto di autonomia e, soprattutto, dei limiti di potenza: in alcuni contesti come il troppo caldo, il troppo freddo o l'eccesso di pendenza, ho bisogno di una coppia motore che la batteria non riesce a generare o consuma troppo". Limiti che riguardano, in particolare il trasporto su lunga distanza, il trasporto di merci e il trasporto marittimo e su rotaia. Nel caso dei treni laddove non ci sono linee elettrificate, "servirebbe un vagone solo per le batterie e forse non sarebbe sufficiente". In questo caso, la soluzione può essere quella dell'idrogeno verde, cioè quello creato senza bruciare metano, perché "consente di superare il limite dell'autonomia e inquina meno delle altre fonti energetiche". La sfida è dunque produrre idrogeno in maniera pulita. una soluzione che Trenord si prepara a introdurre sulla Brescia Iseo Edolo, trasformando la Valcamonica nella "hydrogen valley" della Lombardia, ma non solo. "Recentemente - ricorda Coppola - è stato approvato un progetto che vede coinvolta la Regione Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia per creare una macroregione dove produrre idrogeno per alimentare treni e navi". (segue) (Rem)