Sardegna: Setzu comune modello in Italia per l'attuazione dei progetti Pnrr

- Appena 133 abitanti. E’ uno dei comuni più piccoli della Sardegna, eppure rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale sulle procedure di attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ l’amministrazione comunale di Setzu a fregiarsi di questo importante riconoscimento. La notizia è emersa a Roma durante la conferenza stampa di presentazione del libro “Recovery Plan - Il controllo dei revisori sui Fondi del Pnrr”, il primo della collana editoriale dell’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti locali, uscito nei giorni scorsi in tutta Italia. Il caso “Setzu” è stato citato da Maria Carla Manca, una delle due autrici del testo assieme alla collega Rosa Ricciardi. “I responsabili dei servizi hanno messo in campo un ottimo lavoro di gruppo per rispettare le diverse fasi, in qualità di soggetti attuatori, dell’attuazione dei progetti – non attivi - ovvero interventi del Pnrr finanziati direttamente dal Ministero”, ha esordito Manca. Ci sono ritardi nell’attuazione dei progetti del Pnrr, inutile negarlo. Se ne parla molto, soprattutto in questi giorni e il tema anima il dibattito politico nazionale. A Setzu, 133 residenti, nel cuore della Marmilla e ai piedi dell’altopiano della Giara, invece si sta procedendo celermente e seguendo i cronoprogrammi. (segue) (Rsc)