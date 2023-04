Sardegna: Setzu comune modello in Italia per l'attuazione dei progetti Pnrr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi nell’attuazione del Pnrr potrebbero compromettere anche il riconoscimento delle risorse. Ritardi dovuti anche al modo di applicare le procedure. “Proprio negli enti locali il Pnrr richiede una programmazione diversa rispetto al passato, ovvero un’attività straordinaria con tempi rigidi e prefissati. Le proposte contenute nel nostro testo consentono la realizzazione dei progetti ammessi ai finanziamenti del Pnrr nei tempi previsti dai cronoprogrammi condivisi con l’Unione Europea”, ha spiegato Rosa Ricciardi. Il libro, edito da Maggioli, 175 pagine dense di proposte, suggerimenti e consigli pratici per i revisori dei conti, ma anche tutti i funzionari della pubblica amministrazione locale, è stato presentato a Roma nella nuova sede di Ancrel nazionale, in via Gioacchino Belli anche dal presidente nazionale dell’associazione Marco Castellani. (segue) (Rsc)