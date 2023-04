Sardegna: Setzu comune modello in Italia per l'attuazione dei progetti Pnrr (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due autrici Manca e Ricciardi sono rispettivamente presidenti delle sezioni Ancrel di Sardegna e Friuli. Manca fa parte del direttivo nazionale dell’associazione, della quale Ricciardi è vicepresidente. Le autrici hanno concluso: “Un importante volume destinato soprattutto ai revisori, ma anche ai responsabili dei diversi settori, che operano nella pubblica amministrazione locale per non cadere nelle insidie burocratiche del Recovery Plan. Nel testo, infatti, suggerimenti su check list, verbali e istruzioni operative affinché le procedure non presentino problemi e gli effetti degli investimenti, che per dimensioni sono stati definiti epocali, non vadano sprecati”. (Rsc)