Auto: i costi della transizione all'elettrico

La ripresa delle vendite di auto registrata in Italia a marzo - 168.294 veicoli, il 40,8 per cento in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente - è una boccata d'ossigeno, ma non è sufficiente a cambiare le prospettive di un settore in fibrillazione. La transizione forzata all'elettrificazione stabilita dal pacchetto europeo Fit For 55, che a partire dal 2035 vieterà le vendite di nuove automobili a benzina e a gasolio in Europa, rimane un pericolo in rapido avvicinamento. Il costo di questa decisione confermata dal Consiglio dell'Unione europea potrebbe essere molto salato per la filiera italiana della componentistica automotive, un comparto con aziende come Brembo, Sogefi, Landi Renzo, Streparava, Omr, Marelli, Adler e Dell'Orto - solo per citarne alcune - che svolgono un ruolo fondamentale nell'economia e nella bilancia commerciale italiana, occupando a livello globale 160 mila dipendenti con un fatturato di 45,8 miliardi di euro. Considerate le loro caratteristiche di prodotto e di internazionalizzazione, queste aziende non dovrebbero avere problemi.