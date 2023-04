Aerospazio: l’Africa in rampa di lancio, tutti i programmi avviati nel continente nero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là del finanziamento di singoli progetti africani da parte delle principali potenze, in primis Stati Uniti e Cina, la spinta del continente a partecipare a progetti di cooperazione internazionale rappresenta la vera chiave di volta per un ingresso a pieno titolo dell’Africa nella corsa allo spazio. Lo ha capito il Sudafrica, che nell’agosto del 2021 ha firmato un accordo di cooperazione in quest’ambito con i Paesi del gruppo emergente Brics (Brasile, India, Cina, Sudafrica), e che a novembre scorso ha annunciato la costruzione, in collaborazione con la Nasa, di una stazione di terra nella regione centrale del Karoo: l’iniziativa consentirà in particolare di monitorare le missioni del programma a guida statunitense Artemis, cui partecipa anche l’Italia e che rappresenta un ambito motore di investimenti e progetti internazionali. Così, sull’onda di un nuovo ruolo strategico globale dell’Africa, cercato dal continente e voluto dagli Usa, a dicembre scorso per la prima volta hanno aderito ad Artemis due Paesi africani – Ruanda e Nigeria – in occasione del vertice Usa-Africa di dicembre, ospitato a Washington dall’amministrazione di Joe Biden. L'Africa siede così al tavolo dei grandi ed entra con convinzione nel progetto lanciato da Washington ed altri otto Paesi con l’obiettivo di promuovere la cooperazione spaziale bilaterale e multilaterale tra i firmatari, con l’impegno di rispettare principi quali la diffusione pubblica di dati scientifici, lo smaltimento responsabile dei detriti, la registrazione di oggetti spaziali e di istituire ed attuare standard di interoperabilità, stabilendo più in generale un quadro di cooperazione per le future esplorazioni spaziali. Altri Paesi del continente non vogliono restare ai margini del mercato e hanno deciso di avviare i loro progetti grazie a sostegni esterni. È il caso, ad esempio, dello Zimbabwe e dell'Uganda, che con l'aiuto del Giappone hanno lanciato nello spazio i loro primi satelliti per raccogliere dati utili alle previsioni meteorologiche ed all'agricoltura, mentre il Botswana promette di inviare il suo entro quest’anno. A gennaio scorso, infine, anche Gibuti si è dichiarato apertamente in corsa: il governo gibutino ha firmato un protocollo con la Hong Kong Aerospace Technology, società cinese che gestirà la costruzione di un porto spaziale commerciale del valore di 1 miliardo di dollari, progetto da realizzare secondo gli accordi nel giro di cinque anni nella regione settentrionale di Obock. (segue) (Res)