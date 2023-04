Mobilità: per sostituire il motore endotermico la parola d'ordine è "diversificare", le varie soluzioni tra auto elettriche e treni a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola d'ordine, per la mobilità sostenibile è diversificazione. Per sostituire il motore endotermico, sia esso diesel o benzina, non esiste una ricetta unica, la batteria piuttosto che l'idrogeno. "Uno non può immaginare che il Paese faccia una scelta verso una sola tecnologia e una sola fonte di approvvigionamento. Ci dev'essere un equilibrio". Lo dice a Nova Pierluigi Coppola docente di Mobility Engineering al dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano. "Ci sono settori in cui le batterie elettriche son più performanti e quindi è opportuno che i veicoli siano elettrici a batteria e questo è il caso del trasporto urbano. Diversi studi hanno dimostrato che, facendo un'analisi di ciclo vita, considerando le emissioni nell'atmosfera e i costi di produzione dell'idrogeno delle batterie e dell'energia elettrica, l'idrogeno inquina e costa di più". Per contribuire a raggiungere gli obiettivi europei del pacchetto "Fit for 55", che prevedono la riduzione del 55 per cento delle emissioni climalteranti entro il 2030 e il loro azzeramento entro il 2050, è necessario però accelerare il processo di decarbonizzazione, partendo dal settore della mobilità. (segue) (Rem)