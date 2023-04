Mobilità: per sostituire il motore endotermico la parola d'ordine è "diversificare", le varie soluzioni tra auto elettriche e treni a idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre le emissioni climalteranti del settore, le soluzioni tecnologiche basate sull’elettrificazione risultano attualmente quelle più promettenti per diversi comparti, soprattutto quello del trasporto su strada. Biometano, idrogeno verde, biocombustibili avanzati e combustibili sintetici, a causa dell’attuale scarsa capacità produttiva e degli alti costi ad essa collegati, potranno servire a decarbonizzare trasporti più difficilmente elettrificabili, come quelli marittimi e aerei. Inoltre, se per alcuni mezzi (automobili, furgoni commerciali, autobus, treni) le tecnologie alternative sono già adottabili in larga scala, per altri (navi, aerei e camion a lunga percorrenza) la sperimentazione è ancora in corso ed è quindi necessario continuare a investire in ricerca e sviluppo. I veicoli elettrici a batteria (Bev) sono l’opzione più idonea per raggiungere gli obiettivi al 2030, sia in termini di efficienza energetica, sia di riduzione delle emissioni. Già con il mix energetico attuale, infatti, la sostituzione dei veicoli a combustione interna, che oggi rappresentano il 99 per cento del trasporto stradale italiano, con veicoli elettrici comporterebbe per il nostro Paese una riduzione del 50 per cento delle emissioni sul ciclo di vita del trasporto leggero su strada. Un risultato ancora migliore si otterrebbe aumentando la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come già previsto dal Pnrr. Occorre tuttavia potenziare l’infrastruttura di ricarica e investire sulla produzione industriale nazionale di batterie e di veicoli, favorendo il riciclo dei materiali rari. Anche per quanto riguarda i motocicli l’alimentazione elettrica appare la migliore soluzione anche grazie alle dimensioni ridotte delle batterie. (segue) (Rem)