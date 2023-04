Pasqua: papa Francesco ha impartito la benedizione Urbi et Orbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha impartito la benedizione “Urbi et Orbi” dalla Loggia della Basilica vaticana, dopo l’annuncio, da parte del cardinale James Michael Harvey, Arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, della concessione dell’indulgenza a quanti erano in ascolto attraverso la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. In Piazza San Pietro, secondo quanto comunicato dalle autorità vaticane, c’erano 45mila persone all’inizio della celebrazione della Messa Pasquale, che sono via via aumentate fino al momento della Benedizione, tanto da arrivare ad una stima della Gendarmeria di centomila presenze. (Rin)