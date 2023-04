Argentina: centrosinistra verso le elezioni senza un candidato chiaro e sfavoriti nei sondaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma a trarre vantaggio dall’attuale scenario di crisi porrebbe essere l’outsider Javier Milei, ultra liberista, fondatore del partito "La libertà avanza" e battitore libero in costante ascesa nei sondaggi. Abile oratore e protagonista di accesi confronti televisivi, Milei è interprete di una battaglia senza quartiere alla "casta", immagina un futuro senza Banca centrale, con la dollarizzazione dell'economia e la fine di ogni assistenzialismo in favore dell'economia di mercato. Secondo un sondaggio diffuso a febbraio dalla società di consulenza Management & Fit più del 31 per cento degli elettori ha un'immagine positiva di Milei, che ottiene punteggi più alti del presidente in carica Alberto Fernandez o di qualsiasi altro potenziale candidato peronista. Meno impietoso il confronto con i candidati dell’opposizione, che vede Milei pareggiare con il sindaco di Buenos Aires Horacio Rodriguez Larreta, e seguire l'ex ministra Patricia Bullrich. (segue) (Res)