Argentina: centrosinistra verso le elezioni senza un candidato chiaro e sfavoriti nei sondaggi (3)

- Lo stesso Milei in un’intervista rilasciata a febbraio a Buenos Aires ha dichiarato: "Ovviamente, con l'aumento dell'inflazione, più persone intendono votare per me”. Un riferimento al generale aumento dei prezzi al consumo, che sta svuotando i carrelli delle famiglie argentine, facendo salire il livello di povertà. Secondo l’Istituto nazionale di statistica (Indec), alla fine del 2022, la povertà in Argentina si è estesa a quasi il 40 per cento della popolazione. Negli ultimi sei mesi dello scorso anno il livello di povertà si è esteso al 39,2 per cento della popolazione, rispetto alla percentuale del 36,5 per cento registrata nel primo semestre dello stesso anno. In termini numerici si tratta di 18,1 milioni di persone che attualmente si trovano in una condizione di povertà. Il livello di indigenza, che tiene conto dei livelli più estremi di povertà, ha invece chiuso il 2022 all’8,1 per cento, in calo rispetto all’8,8 per cento dei primi sei mesi dello scorso anno, grazie soprattutto ai sussidi statali. (segue) (Res)