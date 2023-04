Auto: i costi della transizione all'elettrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversa la situazione per quelle piccole e medie imprese della componentistica nazionale dei propulsori. Secondo lo studio Electric Vehicle Transition Impact Assessment Report 2020-2040 - realizzato da Clepa (l’associazione europea dei fornitori del settore automotive) e da strategy& (network di PwC) - in Nazioni con una produzione di veicoli elettrici pressoché assente e scarsa occupazione, nello scenario Fit For 55 si prevedono guai grossi tra il 2020 e il 2040: l'Italia potrebbe perdere circa il 45 per cento del suo valore aggiunto del settore e il 90 per cento del personale impiegato a tempo pieno. Nello specifico, il valore aggiunto della produzione passerebbe dagli 8,7 miliardi di euro del 2020 (8,5 dai veicoli con motore a scoppio e 0,2 da quelli elettrici) ai 4,7 miliardi del 2040 (0,8 dai veicoli con motore a scoppio e 3,9 da quelli elettrici). Per la Germania, invece, nello stesso periodo, il valore aggiunto passerebbe da 22,5 a 24,2 miliardi di euro grazie al fatto di essersi mossi con anticipo sulla transizione elettrica. Un passo intelligente, quello di Berlino, specialmente dopo lo scandalo sulle emissioni della Volkswagen, anche noto come Dieselgate. Una partita, quella della transizione all’auto elettrica, che al di là della corretta posizione del governo italiano mette a rischio 275 mila dipendenti in tutta Europa entro il 2040, al netto delle opportunità di lavoro create dall'elettrificazione. (Rin)