Olimpiadi 2026: la decisione tecnica ed economica potrebbe favorire l’entrata di Torino

- Mancano poche settimane al fatidico termine delle osservazioni del Comitato Olimpico Internazionale per decidere dove verranno disputate le gare di pattinaggio veloce delle Olimpiadi 2026. E Torino è più in partita che mai, proprio grazie alla natura della decisione che si prospetta squisitamente tecnica ed economica. L’Oval da questi due punti di vista presenta tutte le caratteristiche per prevalere sulla concorrenza. Ha già superato il test nell’edizione 2006 che si era svolta nel capoluogo Piemontese e richiede pochi milioni di euro (non più di 10 milioni secondo le stime) per essere adattato alle gare del 2026. (segue) (Rpi)