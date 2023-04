Olimpiadi 2026: la decisione tecnica ed economica potrebbe favorire l’entrata di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- In più, il Piemonte ha incassato le simpatie del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che due settimane fa a Vercelli ha affermato: “Vediamo se riusciamo ad inserire anche un pezzetto di Piemonte. Ascoltiamo la voce dei sì”. Ad oggi l’unica discriminante sembrerebbe di natura strettamente territoriale. Torino e il Piemonte non fanno parte del perimetro attuale delle Olimpiadi invernali 2026 e questo fattore potrebbe spostare l’asticella verso Milano e la soluzione di Rho Fiera. Su questo si sono fatti sentire i governatori di Veneto e Lombardia Zaia e Fontana e il sindaco di Milano Sala, che in più occasioni hanno respinto il Piemonte. Per sapere la decisione definitiva occorrerà attendere la cabina di regia, convocata per il 12 aprile, e le successive valutazioni del Cio che arriveranno entro il 18 aprile. (Rpi)