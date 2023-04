Aerospazio: l’Africa in rampa di lancio, tutti i programmi avviati nel continente nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa guarda alle stelle, e da 25 anni ormai lo fa anche con la delineata volontà di sedersi al tavolo dei grandi progetti internazionali. Dal 1998, anno del lancio del primo satellite africano ad opera dell’Egitto, il continente ha dimostrato di non voler rimanere indietro in un ambito – l’aerospazio – che, al di là di ambizioni esploratrici o sognanti narrazioni cinematografiche, è a tutti gli effetti diventato il quinto dominio della Difesa. L’Africa lo ha capito da tempo e si è fatta trovare pronta quando, nel 2019, i Paesi alleati nella Nato hanno riconosciuto lo spazio come mezzo operativo al pari di terra, aria, mare e mondo informatico: già dal 2016 l’Unione africana dispone di una sua politica spaziale e dal 2018 di un’agenzia specifica per coordinare la strategia nel settore. E se i mezzi non sono quelli statunitensi o europei, il desiderio di essere presenti c’è tutto. Così, nel giro di un quarto di secolo, dall’Africa sono partiti ad oggi almeno 52 satelliti, nel quadro di progetti – dalla sperimentazione al monitoraggio delle risorse – in cui si sono distinti per ricerca ed investimenti in particolare il Sudafrica, l’Egitto, l’Algeria e l’Angola. A pochi mesi dal lancio del primo satellite egiziano, nel febbraio del 2019 il governo di Pretoria ha così annunciato la messa in orbita del suo Sunsat-1, lanciato dalla stazione californiana di Vandenberg e con il quale ha inaugurato la prima stagione spaziale sub-sahariana; nel dicembre dello stesso anno, poi, grazie al sostegno cinese, l’Etiopia ha lanciato il suo primo satellite di telerilevamento per l’osservazione terrestre, bissando l’esperienza un anno più tardi e consolidando un interesse per lo spazio manifestato dal Paese del Corno d’Africa fin dal 2004, anno della creazione della Società etiope per le scienze spaziali (Esss). (segue) (Res)