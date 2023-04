Aerospazio: l’Africa in rampa di lancio, tutti i programmi avviati nel continente nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i Paesi che più di recente hanno chiamato a sé l’attenzione degli esperti spaziali c’è il Kenya, che dopo aver lanciato nel 2018 il suo primo nanosatellite sperimentale dalla Stazione spaziale internazionale (Ssi), ha annunciato quest’anno una nuova missione fra le stelle: l'Agenzia spaziale keniota (Ksa) lancerà così il prossimo 11 aprile il suo primo satellite per l'osservazione della terra. Il lancio avverrà ancora una volta dalla base californiana di Vandenberg e il satellite verrà proiettato in orbita a bordo di un Falcon-9 Rocket di SpaceX, la compagnia statunitense di Elon Musk. Il progetto ha una sua rilevanza, essendo stato il satellite interamente progettato e costruito da un team di ingegneri kenioti, sebbene la produzione ed il collaudo e delle sue parti sia stato garantito dal gruppo aerospaziale bulgaro Endurosat Ad. Il satellite fornirà dati per il supporto decisionale all'agricoltura e alla sicurezza alimentare, alla gestione delle risorse naturali e al monitoraggio ambientale, e permetterà secondo il direttore ad interim della Ksa, Brig Hilary Kipkosgey, di contribuire “in modo significativo alla crescita dello sviluppo satellitare, all'analisi dei dati, all'elaborazione e allo sviluppo di applicazioni". “Lo spazio è la prossima frontiera in molti modi e siamo felici di farne parte. Questo è il nostro momento di orgoglio", ha detto Kipkosgey, aggiungendo che in occasione del lancio, martedì, sarà presente alla base di Vandenberg una delegazione keniota guidata dal primo segretario alla Difesa Patrick Mariru. (segue) (Res)