Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor

- Venticinque anni: quel giorno era un Venerdì Santo, mentre la sua ricorrenza nel 2023 sarà un Lunedì dell’Angelo. Il 10 aprile del 1998 i governi di Regno Unito e Irlanda e i principali partiti nordirlandesi hanno siglato a Belfast quello che alcuni definiscono “l’accordo di Stormont”, dal nome della sede del parlamento nordirlandese, ma a tutti è noto come Accordo del Venerdì Santo. Questo documento è stato certamente l’evento più significativo nel processo di pace nordirlandese e ha posto fine a trent’anni di confitto che vide scontrarsi, da un lato, la componente cattolica della società, di fede repubblicana e a favore dell’unificazione dell’Irlanda e, dall’altro, la comunità protestante, unionista e fedele alla corona britannica. Il conflitto nordirlandese, concretizzatosi nelle azioni delle organizzazioni paramilitari, l’Irish republican army (Ira) contrapposta alle milizie unioniste Ulster volunteer force e l'Ulster defence association, provocò la morte di oltre 3.500 persone. Una guerra civile combattutasi in Europa cui l’Accordo del Venerdì santo ha posto fine grazie all’intesa fra la maggior parte dei partiti dell'Irlanda del Nord e il consenso raggiunto fra i governi di Regno Unito e quello della Repubblica d'Irlanda. Diviso in tre parti, il documento del 10 aprile del 1998 stabilisce lo status e il sistema di governo dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito, stabilendo il sistema di condivisione del potere fra il principale partito unionista e quello nazionalista; la relazione tra Belfast e Dublino; e, infine, quello fra la Dublino e Londra. Un documento complesso da redigere e articolato che dopo 25 anni resta di attualità proprio perché in Irlanda del Nord gli ultimi anni, in particolare a causa della Brexit, sono stati contrassegnati da aspre tensioni politiche che rischiano di sfociare in nuovi potenziali atti violenti. In questo contesto si inserisce l’Accordo di Windsor siglato lo scorso 27 febbraio dal primo ministro britannico Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che punta a sanare definitivamente le ferite provocate dall’uscita del Regno Unito dall’Ue. (segue) (Res)