Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quel periodo, la metà degli anni Novanta, in cui le parti hanno iniziato concretamente a gettare le basi dell’accordo, non sono mancate tuttavia varie forme di opposizione. Uno degli ostacoli più complicati è stato convincere le frange più oltranziste dell’Ira, contrarie a un cessate il fuoco con i britannici e che nell’Accordo del Venerdì Santo non vedono arrivare a compimento uno dei loro principali obiettivi: un’Irlanda unita. “Nel cessare il fuoco e, in effetti, ponendo fine completamente alla sua campagna armata e incoraggiando i suoi membri a unirsi allo Sinn Féin (partito nazionalista che per anni ne ha rappresentato il braccio politico), l'Ira ha mostrato di avere fiducia nel processo politico”, ha affermato Dan Morrison, ex direttore della comunicazione pubblica dello Sinn Féin, secondo cui sebbene si sia arrivati a risultati significativi come “la liberazione dei prigionieri politici e lo scioglimento della polizia della Royal Ulster Constabulary (Rcu, il corpo di polizia federale dell'Irlanda del Nord sciolto nel 2001)”, ma non ha ottenuto gli obiettivi principali per i repubblicani: “Un'Irlanda unita e la fine dell'ingerenza britannica negli affari irlandesi. Il modo per raggiungere questi obiettivi è fare una campagna per un referendum”. Oltranzismo all’Accordo del Venerdì Santo è giunto anche dal Partito unionista democratico (Dup) che decise di non siglare l’accordo, così come ora contesta l’Accordo di Windsor e la reale capacità di questo documento di risolvere i problemi provocati dalla Brexit. (segue) (Res)