Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor (5)

- Giada Lagana, che su questo tema ha pubblicato nel 2021 un volume dal titolo “The European Union and the Northern Ireland Peace Process”, ha ricordato che Bruxelles ha sostenuto fortemente l’Accordo del Venerdì Santo, ma “se all'epoca, le azioni dell'Ue sono state quasi impercettibili all'opinione pubblica per poter essere accettate dai due governi molto centralizzati come quello britannico e irlandese, dopo il 2016 con la Brexit tutto è cambiato”. Christopher Maccabe, che oggi è uno dei direttori del Centre for Democracy and Peace Building, ha affermato che “la Brexit ha reso le cose più complicate, soprattutto perché la maggior parte delle persone in Irlanda del Nord ha votato per rimanere nell'Unione europea. La popolazione nordirlandese ha sempre pensato che far parte dell'Europa fosse molto utile e facesse sembrare l'isola in molti modi tutt'uno con il Regno Unito”. L’ex direttore della comunicazione pubblica dello Sinn Fein, Dan Morrison, ha aggiunto, invece, come sia il Dup, il principale partito unionista, a complicare la situazione al momento. “Protestano contro il protocollo che consente all'Irlanda del Nord di rimanere nel mercato unico dell'Ue e restare soggetta alle sentenze della Corte di giustizia europea” e ora che è stato siglato l’Accordo di Windsor “si oppongono” anche a questo documento affermando che “limita la loro ‘britannicità’. Tuttavia, il Dup è la causa del problema visto che ha condotto la campagna più dura possibile per la Brexit”, ha detto Morrison. (segue) (Res)