Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor (7)

- Come sottolinea Christopher Maccabe, che è stato segretario privato dell'ex primo ministro dell'Irlanda del Nord Brian Faulkner, il problema principale è evitare che si tracci una linea di confine. “L'Accordo del Venerdì Santo ha garantito che non ci sarà mai un confine fisico netto tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, anche perché tutti i cittadini non lo accetterebbero mai. L'alternativa allora è ciò che abbiamo ora, cioè un confine economico in alcune parti del Paese. E in questo senso il recente Accordo di Windsor ha ridotto, seppur non per tutti, le tensioni all'interno dell'isola”, ha detto Maccabe. In questo contesto si rimarca e rafforza l’importanza della comunità internazionale, come affermato dall’ambasciatrice irlandese a Roma Patricia O’Brien. “Riconosciamo e accogliamo con favore il fermo e continuo sostegno della comunità internazionale, comprese le visite attese nei giorni a venire, al processo di pace e riconciliazione. In particolare, il sostegno dell'Ue per la pace e la riconciliazione è stato tangibile quando più necessario, e i nostri partner europei hanno continuato a dare priorità all'Accordo del Venerdì Santo negli accordi raggiunti per l'isola d'Irlanda a seguito della Brexit”, ha detto O’Brien. L’ambasciatrice fa riferimento alle attese visite del premier britannico Rishi Sunak e, soprattutto, del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: irlandese di origine, Biden sarà nella capitale nordirlandese l’11 aprile nel solco del sostegno che l’allora presidente Bill Clinton concesse ai primi ministri di Regno Unito e Irlanda, Tony Blair e Bertie Ahern, per arrivare alla sigla dell’Accordo del Venerdì Santo. (Res)