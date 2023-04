Roma: per Pasqua tutto esaurito in ristoranti e alberghi, con un milione di presenze superato il 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i numeri secondo le stime di Federalberghi Roma, stiamo parlando di 385 mila arrivi negli alberghi con una crescita del 51 per cento rispetto al 2022, e del 3,3 per cento rispetto al 2019. Le presenze, ovvero la permanenza nella Capitale, invece, sono stimate a circa un milione. Va bene anche nel perimetro della Città metropolitana di Roma dove “abbiamo previsto 450 mila arrivi e un milione e 125 mila presenze: il 40 per cento dei turisti saranno italiani, mentre il 60 per cento stranieri - ha sottolineato il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli - Tenendo conto di questo andamento, è possibile contiamo di arrivare al 90 per cento di camere occupate”. Ad ogni modo "alberghi e ristoranti sono pieni in entrambi i giorni - ha concluso Paolantoni -. Siamo soddisfatti e fiduciosi, in effetti è la prima vera Pasqua senza restrizioni e con voglia di socialità e di stare insieme". (Rer)