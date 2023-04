© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco al termine della Messa di Pasqua a Piazza San Pietro, prima di raggiungere la Loggia della Basilica vaticana, da dove pronuncerà il Messaggio Pasquale e impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, ha salutato i fedeli presenti percorrendo in lungo e in largo la piazza a bordo della Jeep papale, spingendosi fino a via della Conciliazione. (Rin)