Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor (2)

- Per ripercorrere i 25 anni trascorsi fra l’Accordo del Venerdì Santo e quello di Windsor, identificandone punti di congiunzione e differenze, “Agenzia Nova” ha intervistato esperti, diplomatici e personalità politiche direttamente coinvolte nei negoziati di pace. “L’anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo ci offre l’opportunità di soffermarci sul risultato storico raggiunto 25 anni fa, che ha portato la pace, e continua a contribuire al benessere dell’Irlanda del Nord”, ha commentato l’ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn. “Ma è anche l'occasione per guardare al futuro e considerare come sfruttare i notevoli progressi compiuti sinora dall'Irlanda del Nord. Il sostengo del governo britannico per l’Accordo del Venerdì Santo è incrollabile. Le conquiste faticosamente ottenute con il processo di pace hanno trasformato la vita politica ed economica dell'Irlanda del Nord dal 1998 e continuano a portare benefici alla nostra società. L'Accordo ha permesso il ritorno alla normalità in Irlanda del Nord. Venticinque anni dopo, l'Irlanda del Nord non si limita più a sopravvivere, ma cresce”, ha aggiunto Llewellyn. Parole pienamente condivise dall’ambasciatrice della Repubblica d’Irlanda in Italia, Patricia O'Brien. "L'Accordo del Venerdì Santo ha trasformato le relazioni a tutti i livelli sulla nostra isola e con il nostro ‘vicino più vicino’. Rimane uno dei migliori esempi al mondo di un approccio collettivo che porti alla pace e, dopo un quarto di secolo, è ancora il veicolo per il processo di pace e la riconciliazione sull'isola d'Irlanda. L'anniversario di questa settimana è un'opportunità per noi di impegnarci nuovamente per un futuro pacifico e prospero per tutti. Sono personalmente consapevole degli immensi progressi che abbiamo compiuto nei 25 anni fino ai giorni nostri, e sono lieto che questo anniversario offra l'opportunità di riflettere su questa preziosa pace e di guardare al futuro”, ha detto O'Brien. (segue) (Res)