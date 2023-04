Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giada Lagana, ricercatrice e docente presso la Cardiff University, School of Law and Politics, ha spiegato come “l'Accordo del Venerdì Santo è ancora oggi la bussola per la struttura costituzionale dell'isola d'Irlanda”, oltre che un passaggio “fondamentale anche per l'istituzionalizzazione della pace. Riconoscere la doppia identità britannica e irlandese dei cittadini in Irlanda del Nord, e far sì che si trovasse un comune accordo tra il sud e il nord dell'isola è stato un passo indispensabile per porre fine alla violenza a livello societario”. Secondo Christopher Maccabe, ex direttore della Divisione per gli affari politici presso l'Ufficio governativo dell'Irlanda del Nord, l’accordo non solo ha “stabilito la posizione costituzionale dell'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito e istituito un governo devoluto su una base di condivisione dei partiti”, ma è servito anche a “ribadire che l'accordo ha consolidato e cementato la fine della violenza politica”. Maccabe è una delle personalità che ha visto nascere l’Accordo del Venerdì Santo: “Durante tutta la mia carriera politica ho lavorato per il governo dell'Irlanda del Nord, quindi ho visto da vicino tutti i vari passaggi, tra cui la condivisione del potere introdotta nel 1974. Ho lavorato a fianco di diversi primi ministri, ho assistito alle loro cadute politiche ma anche alle varie iniziative. Ho visto, a fasi alterne, i colloqui di pace e il terrorismo. L'insieme di tutti quei fallimenti e quei successi ha portato alla fine all'Accordo del Venerdì Santo”. (segue) (Res)