Irlanda del Nord: 25 anni dall’Accordo del Venerdì Santo, dal processo di pace all’intesa di Windsor (6)

- Lo Sinn Fein ha vinto, per la prima volta, le elezioni politiche dello scorso maggio in Irlanda del Nord, battendo il Dup che, da quel momento, ha osteggiato sinora la formazione di un governo basato sul consociativismo disposto dall’Accordo del Venerdì Santo. L’intesa raggiunta dal premier britannico Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si propone di superare proprio questo stallo nonostante le reticenze degli unionisti. “L'obiettivo dell'Unione europea con l'accordo di Windsor è stato quello di proteggere l’Accordo del Venerdì Santo e la pace in Irlanda del Nord, un obiettivo che l'Ue aveva ufficialmente nella sua agenda dal 1981”, ha detto la professoressa Lagana. “L'accordo di pace in Irlanda del Nord non sarebbe mai stato così completo senza questa interazione con l'Unione europea, sia a livello istituzionale che societario”, ha aggiunto la docente dell’università di Cardiff. L’Accordo di Windsor, peraltro, salvaguarda il principio del consociativismo nonostante le proposte di alcuni politici nordirlandesi che suggeriscono una modifica delle regole concordate nel 1998 in modo che nessun partito politico possa bloccare la formazione del governo. “Ciò significherebbe creare nuove regole e significherebbe l'esclusione del Dup dalla condivisione del potere. Non sono sicuro che sia una buona idea. Se nuove regole escludessero il Dup (nonostante le sue responsabilità per l’attuale mancanza di un governo), il partito unionista i suoi sostenitori “potrebbero destabilizzare la situazione in una situazione peggiore di quella attuale”, ha detto l’ex direttore della comunicazione dello Sinn Fein Dan Morrison. (segue) (Res)