Ucraina: Papa, Gesù li aiuti ed effonda la luce pasquale sul popolo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo Messaggio Pasquale Papa Francesco ha invocato il Signore affinché aiuti “l’amato popolo ucraino nel cammino verso la pace”, allo stesso tempo ha chiesto che “effonda la luce pasquale sul popolo russo”. Il pensiero del Santo Padre è andato alle vittime del conflitto ed ha invocato Gesù per confortare quanti stanno affrontare le difficoltà della guerra: “Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa’ che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie – le parole del Pontefice - apri i cuori dell’intera Comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo, a partire dalla Siria, che attende ancora la pace”. Francesco ha avuto un pensiero per quanti hanno subito le conseguenze del “violento terremoto in Turchia e nella stessa Siria”. (Civ)