Vaticano: Papa preoccupato per la Terra Santa e ricorda i conflitti nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco nella sua invocazione a Gesù Risorto quindi ha manifestato “viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l’auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi”. Il Santo Padre ha affidato al Signore il Libano, “ancora in cerca di stabilità e unità”, la Tunisia e Haiti, “che sta soffrendo da diversi anni una grave crisi socio-politica”, quindi ha chiesto a Gesù di sostenere la Comunità internazionale “nel ricercare una soluzione definitiva ai tanti problemi che affliggono quella popolazione tanto tribolata”. (segue) (Civ)