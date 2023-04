Vaticano: Papa preoccupato per la Terra Santa e ricorda i conflitti nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma nel Messaggio Pasquale il Papa non ha dimenticato l’Etiopia e il Sud Sudan, affinché siano consolidati “i processi di pace e riconciliazione intrapresi”, allo stesso tempo ha chiesto la cessazione delle violenze nella Repubblica Democratica del Congo. “Sostieni, Signore, le comunità cristiane che oggi celebrano la Pasqua in circostanze particolari -ha quindi continuato il Pontefice - come in Nicaragua e in Eritrea, e ricordati di tutti coloro a cui è impedito di professare liberamente e pubblicamente la propria fede”. Inoltre ha pregato il Signore affinchè dia conforto “alle vittime del terrorismo internazionale, specialmente in Burkina Faso, Mali, Mozambico e Nigeria”, infine a avuto un pensiero per il Myanmar. (Civ)