Argentina: centrosinistra verso le elezioni senza un candidato chiaro e sfavoriti nei sondaggi

- Il centrosinistra in Argentina si avvia verso le elezioni presidenziali del prossimo 22 ottobre senza un candidato chiaro, stretto tra dissidi interni alla coalizione di governo e tassi altissimi di inflazione, che stanno aggravando il livello di povertà nel Paese. L’ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, che gode di ampia popolarità e mantiene un controllo saldo sull’ala più radicale della coalizione peronista, dovrebbe non ricandidarsi per via dei sui problemi giudiziari, e si è apertamente detta contraria a una ricandidatura del presidente in carica Alberto Fernandez. Più chiaro lo scenario tra le fila dell’opposizione. Dopo il passo indietro dell’ex presidente Mauricio Macri la contesa alle primarie di agosto sembra ora giocarsi tra Rodrigo Larreta, sindaco uscente di Buenos Aires, considerato un moderato e dialogante, e Patricia Bullrich, ex ministra della Sicurezza del governo Macri, interprete dell'ala più radicale del centrodestra. (segue) (Res)