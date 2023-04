Argentina: centrosinistra verso le elezioni senza un candidato chiaro e sfavoriti nei sondaggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, ha commentato la portavoce del governo Gabriela Cerruti, di un dato "brutto, bruttissimo, che non era quello atteso". "Il governo porta avanti il suo impegno deciso a mettere un controllo sui prezzi, per fare in modo che scendano", ha aggiunto Cerruti rimandando soprattutto al programma "Prezzi giusti", un patto con i produttori e distributori per limitare gli aggravi sulla spesa dei consumatori. Sulla dinamica inflattiva si possono dare "numerose spiegazioni", ma non valgono "come scuse per chi deve andare tutti i giorni a fare la spesa", ha detto ancora la portavoce. (segue) (Res)