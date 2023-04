Argentina: centrosinistra verso le elezioni senza un candidato chiaro e sfavoriti nei sondaggi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fattori che hanno trainato la crescita dei prezzi c'è la siccità, causa di un calo dell'offerta dei mangimi animali e il conseguente rincaro sui carni e latticini. Gli esperti parlano della peggiore siccità da oltre 60 anni, che rischia di dimezzare i raccolti di soia e mais con un pesante impatto sul commercio internazionale. I cereali sono infatti il principale prodotto di esportazione del Paese e il calo della produzione mette a rischio l’ambizione del governo di rimpinguare le riserve di valuta estera, con possibili ripercussioni sui negoziati in corso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per rinegoziare il debito da 45 miliardi di dollari contratto dall'ex presidente, Mauricio Macri. Le ultime stime delle borse agricole, tanto quella di Buenos Aires quanto quella di Rosario, parlano di un calo dei raccolti di soia, mais e grano compreso tra il 33 e il 35 per cento su anno. Il che potrebbe comportare perdite tra i 15 e i 17 miliardi di dollari per le esportazioni. Una crisi di valuta tra le tre e le quattro volte superiore a quella generata nel 2022 dall'emergenza energetica legata all'aggressione della Russia in Ucraina. (segue) (Res)