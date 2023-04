Argentina: centrosinistra verso le elezioni senza un candidato chiaro e sfavoriti nei sondaggi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una congiuntura che, secondo gli esperti, potrebbe portare voti a Milei, percepito come estraneo all’establishment. Come dichiara a “Bloomberg” da Juan Germano, direttore della società di sondaggi Isonomia, a Buenos Aires, anche se Milei non dovesse arrivare alla presidenza è pronto a conquistare potere politico e seggi al Congresso. Un Milei con il 5 per cento dei voti “non è un grosso problema”, mentre il 10 per cento di consensi “è un problema per la coalizione di opposizione”, spiega l’esperto. “Un Milei con il 15 per cento dei voti è un problema per tutti”. (Res)