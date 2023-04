Pasqua: turismo in crescita, boom di prenotazioni degli stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A confermare la tendenza positiva è anche Confindustria Alberghi, secondo cui le prenotazioni nelle strutture turistiche continuano a crescere. Si allunga la striscia di risultati positivi iniziata ormai dieci mesi fa. “L’Italia si sta confermando leader di questa ripresa post Covid del turismo internazionale", sottolinea Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. "Anche per la Pasqua i viaggiatori che arrivano da Usa ed Europa confermano la preferenza per il nostro Paese e per le nostre città d’arte. Una risposta - sottolinea - che arriva dopo un inverno che non ha visto rallentamenti della domanda turistica internazionale verso l’Italia. Segnali molto positivi anche in vista dell’estate che speriamo possa mettere definitivamente la parola fine alla crisi più lunga e difficile che il settore abbia mai vissuto". Gli arrivi spingeranno anche i ricavi del settore della ristorazione. Secondo quanto prevede la Coldiretti, saranno infatti circa sei milioni gli italiani e i turisti stranieri che pranzeranno fuori a Pasqua in un ristorante o in un agriturismo per approfittare del ritorno alla piena normalità dopo gli anni del Covid. Le stime evidenziano, tra l'altro, la ripresa completa delle attività per le 336 mila imprese attive nella ristorazione, ma anche negli oltre 25 mila agriturismi presenti nel Paese dopo il periodo difficile della pandemia. Inoltre sono attese per Pasqua oltre mezzo milione di presenze dei vacanzieri italiani che hanno scelto di alloggiare negli agriturismi nel weekend di Pasqua, spinti dalla voglia di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo, secondo quanto emerge da un’analisi Campagna Amica Terranostra. L’uscita dalla crisi della ristorazione, ricorda Coldiretti, è importante anche per l’intera filiera agroalimentare, dal momento che i consumi fuori casa rappresentano un terzo della spesa degli italiani. (Rin)