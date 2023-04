Roma: per Pasqua tutto esaurito in ristoranti e alberghi, con un milione di presenze superato il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Pasqua ristoranti e alberghi di Roma incassano il tutto esaurito con stime da record che superano il 2019. Per il weekend festivo nella Capitale si contano almeno 385 mila arrivi e un milione di presenze: numeri che sorpassano i livelli del periodo pre Covid con un'occupazione delle camere d’albergo che si aggira intorno al 90 per cento. A visitare Roma per le vacanze pasquali sono soprattutto “turisti che vengono dal nord Europa, in prevalenza, ma anche americani”, ha spiegato il presidente di Assoturismo Roma e Lazio di Confesercenti, Daniele Brocchi, interpellato da “Agenzia Nova”. La maggior parte degli italiani, invece, “Pasqua preferisce trascorrerla a casa, o con la classica gita fuori porta nel pranzo di pasquetta, giorno nel quale i ristoranti registrano un alto livello di prenotazioni”, ha aggiunto. (segue) (Rer)