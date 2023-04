Roma: per Pasqua tutto esaurito in ristoranti e alberghi, con un milione di presenze superato il 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italiani o stranieri che siano, le camere d’albergo di Roma nel fine settimana sono all’85 per cento occupate, con un tasso di crescita che si aggira attorno al 5-10 per cento di prenotazioni in più rispetto al 2019. “La previsione delle presenze va molto bene, abbiamo dati importanti che ci dicono che stiamo recuperando, addirittura sopra al 2019”, ha proseguito il presidente della Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. E ad attrarre i visitatori nella Capitale sono soprattutto le bellezze artistiche: “Le città d'arte sono prese d'assalto dai turisti, e questo è molto positivo. I locali stanno predisponendo i servizi adeguati per la quantità di presenze previste - ha aggiunto Paolantoni -. Le prenotazioni in albergo sono positive e le strutture sono tutte aperte. In generale siamo circa a 5-10 per cento di prenotazioni in più rispetto al 2019". (segue) (Rer)