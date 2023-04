Business news: carenza di medici, governo Zimbabwe lavora a legge per criminalizzare assunzioni dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Zimbabwe ha in programma di emanare una legge che criminalizza il reclutamento del proprio personale sanitario da parte di altri Paesi. Lo ha detto il vicepresidente Constantino Chiwenga, che ricopre anche le funzioni di ministro della Salute, denunciando la fuga dal Paese di operatori sanitari ed al loro impiego altrove, fenomeno da lui considerato equiparabile al traffico di esseri umani. "Se si assume deliberatamente e si fa soffrire il Paese, questo è un crimine contro l'umanità. Le persone muoiono negli ospedali perché non ci sono infermieri e medici. Questo fenomeno deve essere preso sul serio", ha dichiarato Chiwenga citato dallo "Zimbabwe Independent". Il ministro ha minacciato di imporre sanzioni più severe a chi verrà ritenuto responsabile di assumere personale sanitario locale in modo sistematico. "Lo Zimbabwe disapprova questo crimine atroce che è anche una grave violazione dei diritti umani", ha aggiunto. Secondo i dati ufficiali riportati dai media, oltre 4mila infermieri e medici hanno lasciato lo Zimbabwe dal febbraio del 2021, prevalentemente per recarsi nel Regno Unito, destinazione ritenuta attraente dagli operatori sanitari per i buoni stipendi offerti. Il mese scorso, tuttavia, il Regno Unito ha interrotto il reclutamento di operatori sanitari dello Zimbabwe dopo che il Paese dell'Africa meridionale è stato inserito dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) nella lista rossa, che cataloga i Paesi che affrontano gravi difficoltà a livello di personale sanitario. Secondo la Zimbabwe Medical Association, il Paese africano disponde di circa 3.500 medici per una popolazione di 15 milioni di persone. (Res)